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بن غفير: يجب على إسرائيل القضاء على الشرع بسبب العنف ضد الدروز

08:37 م الأربعاء 16 يوليه 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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تل أبيب – (د ب أ)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن على إسرائيل "القضاء" على الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مشيرا إليه باسمه الحركي "الجولاني"، وذلك ردا على تقارير تفيد بمقتل أكثر من 300 درزي سوري خلال أيام من العنف في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأضاف بن غفير في بيان له: "الصور المروعة من سوريا تثبت شيئا واحدا.. كان جهاديا في يوم من الأيام، فهو دائما جهادي".

وتابع: "يجب أن نقطع رأس الأفعى. أحب المواطنين الدروز في إسرائيل ".

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات على مبنى هيئة الأركان العامة في دمشق اليوم الأربعاء مواصلة بذلك قصفها لجنوب سوريا منذ أول أمس الاثنين.

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