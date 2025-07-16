سوريا تدين العدوان الإسرائيلي وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن أرضها

وكالات

أدانت الخارجية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية بدمشق والسويداء.

وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاعتداء يأتي ضمن سياسة ممنهجة للكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر والفوضى وتقويض الأمن بسوريا.

وتابعت، أن الاعتداء الإسرائيلي يمثل خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنها تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد ونحتفظ بحقنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا بوسائل القانون الدولي.

كان سلاح الجو الإسرائيلي، شن اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".