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"عمل تخريبي".. تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

07:55 م الأربعاء 16 يوليه 2025

وزارة الخارجية التركية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء إن هجمات إسرائيل على العاصمة السورية دمشق تقوض جهود السلام في دولة تحاول التعافي من أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

ووصفت الوزارة في بيان لها، الهجمات بأنها "عمل تخريبي ضد جهود سوريا لضمان السلام والاستقرار والأمن" مشيرًا إلى أن الشعب السوري لديه الآن فرصة تاريخية للعيش في سلام والاندماج مع العالم.

وتابع: "جميع أصحاب المصلحة الملتزمين باغتنام هذه الفرصة يجب أن يسهموا في جهود الإدارة السورية لإحلال الهدوء".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قصفت مقاتلات إسرائيلية مواقع عسكرية في دمشق وكذلك مدخل القصر الرئاسي ردا على الاضطرابات في جنوب سوريا، حيث تم توجيه اتهامات للقوات الحكومية بالقمع العنيف ضد الأقلية الدرزية.

وقد تصاعدت الاشتباكات بين البدو السنة والمدنيين الدروز في جنوب سوريا بشكل حاد في الأيام الأخيرة، وتركزت في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

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