الداخلية السورية تعلن وقف العمليات العسكرية في السويداء بشكل فوري

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، الأربعاء، عن اتفاق على وقف فوري لجميع العمليات العسكرية والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد بمحافظة السويداء.

وأشارت الداخلية السورية، إلى أنه سيتم تشكل لجنة تضم ممثلين عن الدولة ومشايخ العقل بالمحافظة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، موضحة أن الاتفاق ينص على نشر حواجز الأمن والشرطة بمشاركة من منتسبي الشرطة من أبناء السويداء.

وقالت الداخلية السورية، إنه سيتم الاستعانة بالضباط والعناصر من أبناء السويداء لتولي المهام القيادية والتنفيذية.

من جانبه، قال شيخ عقل طائفة الدروز السوريين يوسف جربوع في بيان، الأربعاء، إنه بعد الأحداث الأليمة بالسويداء تواصلوا مع الدولة السورية وتوصلوا إلى اتفاق.

وأشار جربوع، إلى التوصل لاتفاق على إيقاف تام لجميع العمليات العسكرية في السويداء من جميع الأطراف ونشر حواجز أمنية، فضلا عن الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية.