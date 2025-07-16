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واشنطن تعلق على الضربات الإسرائيلية في سوريا

06:11 م الأربعاء 16 يوليه 2025

الضربات الإسرائيلية في سوريا

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وكالات

أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تجري مشاورات مع مختلف الأطراف سعياً لوقف القتال.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن بلاده "تتحدث مع جميع الأطراف المعنية" وتدعو إلى وقف القتال، مشيرًا إلى "قلق بالغ" لدى واشنطن حيال التصعيد الإسرائيلي في سوريا، ومضيفًا: "نأمل في الحصول على إحاطة شاملة بالوضع قريبًا".

وفي السياق ذاته، صرح مسؤول أميركي كبير بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل وقف الهجمات العسكرية في سوريا وفتح قناة حوار مع الحكومة السورية لاحتواء التوتر.

وجاء ذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مقر وزارة الدفاع السورية والقصر الرئاسي ومقر قيادة الأركان وسط العاصمة دمشق، وذلك وفق ما ذكر مصدر أمني إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى الطائفة الدرزية الموجودة في إسرائيل، قائلًا: "أقول لإخوتي الدروز الإسرائيليين إن الوضع في السويداء وفي جنوب غربي سوريا شديد الخطورة".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الدروز الإسرائيليين من العبور إلى الحدود، قائلًا: "لا تعبروا الحدود لأنكم تعرضوا حياتكم للخطر ويمكن أن تُقتلوا أو تُخطفوا، وأنتم تعوقون جهود الجيش الإسرائيلي. لذا أطلب منكم: عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".

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