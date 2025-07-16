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القضاء التركي يصدر حكمًا بحق عمدة إسطنبول المعزول

05:50 م الأربعاء 16 يوليه 2025

أكرم إمام أوغلو

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إسطنبول - (د ب أ)

قضت المحكمة في تركيا بالسجن لمدة عام وثمانية شهور بحق عمدة إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، لإهانته مسؤولا حكوميا وتهديده.

وعادة لا تؤدي تلك المدد من الأحكام إلى السجن بموجب القانون التركي.

والحكم غير نهائي، وسوف يظل إمام أوغلو محتجزا على ذمة اتهامات أخرى.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن القضية التي أقامها مكتب المدعي العام بإسطنبول في شهر يناير الماضي، تتهم إمام أوغلو بتهديد المدعي العام الأعلى للمدينة، وتطالب بسجنه لمدة سبعة أعوام، بالإضافة إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي.

ومنذ اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس، تعرضت رموز المعارضة لضغط متزايد فيما جرى عزل أو احتجاز العشرات من العمد من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له إمام أوغلو.

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