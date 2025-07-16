إسلام آباد - (أ ب)

أعلنت البعثة الدبلوماسية البريطانية في إسلام آباد اليوم الأربعاء أن بريطانيا ألغت الحظر المفروض منذ أعوام على الخطوط الجوية الباكستانية، وذلك بعد تحسن معايير سلامة الطيران.

وكانت لجنة السلامة الجوية البريطانية قد فرضت حظرا عقب أن كشف وزير الطيران الباكستاني في يونيو 2020 أن نحو ثلث الطيارين في البلاد قاموا بالغش في امتحانات الحصول على رخصة الطيران. وجاء هذا الادعاء بعد وقوع حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية الدولية، مما أسفر عن مقتل 97 شخصا في 24 مايو 2020 في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.

ويأتي إعلان اليوم بعد اعتراف دولي واسع النطاق بجهود باكستان لتحسين سلامة الطيران. وكانت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي قد ألغت مطلع هذا العام الحظر المستمر منذ خمسة أعوام، مما يتيح للخطوط الجوية الباكستانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى أوروبا.

وقالت السفيرة البريطانية جين ماريوت إنه بعد " تواصل مكثف" بين لجنة السلامة الجوية البريطانية وهيئة الطيران المدني الباكستانية، تم إلغاء القيود على الخطوط الجوية الباكستانية .

ورحب وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف بالقرار.

وأرجع آصف في مؤتمر صحفي تلفزيوني اليوم الأربعاء الحظر إلى ما وصفه بالتعليقات" التي لا أساس لها من الصحة" التي أدلى بها وزير الطيران السابق غلام ساروار خان.