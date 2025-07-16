مؤسسة غزة الإنسانية: استشهاد 20 فلسطينيًا خلال توزيع المساعدات

وكالات

أفادت "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بأن 20 شخصًا لقوا حتفهم هذا الصباح خلال توزيع المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إنها رصدت استشهاد 875 فلسطينيًا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها "غزة الإنسانية"، وكذلك بالقرب من نقاط توزيع تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها الأمم المتحدة.

وتريد إسرائيل والولايات المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة من خلال "مؤسسة غزة الإنسانية"، لكن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات، وتجبر سكان قطاع غزة على النزوح.