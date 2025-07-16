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السوداني يفتتح مطار الموصل الدولي بمحافظة نينوى

10:52 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

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بغداد - (د ب أ)

افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء مطار الموصل الدولي في إطار خطة حكومية لافتتاح مطارات جديدة في محافظات نينوى وذي قار وكربلاء.

وحطت طائرة رئاسية في مدرج مطار نينوى تقل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وعددا من كبار المسؤولين كما قص الشريط إيذانا بافتتاح هذا المطار.

كما شارك السوداني في مراسم إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مصفاة نينوى لتكرير النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يوميا في ناحية حمام العليل بمحافظة نينوى.

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محمد شياع السوداني مطار الموصل محافظة نينوى
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