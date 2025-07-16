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هجوم على مقر الأمن الجنائي السوري يشعل اشتباكات في اللاذقية

08:36 ص الأربعاء 16 يوليو 2025

سوريا اليوم

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وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة اللاذقية السورية، بعد تعرض مقر الأمن الجنائي لهجوم مسلح نفذته عناصر محسوبة على النظام السابق، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تسمع فيها أصوات إطلاق الرصاص الكثيف، فيما يشاهد مسلحون منتشرون في أرجاء المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات.

قالت مصادر سورية، إن قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية تحركت نحو المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات من أجل التعامل مع الفئة التي هاجمت المقر الأمني.

يأتي ذلك في ظل مخاوف واسعة من الأهالي من امتداد موجة التصعيد الأمني الخطيرة، التي ضربت البلاد خلال الأيام الأخيرة، إلى اللاذقية، وفقا لروسيا اليوم.

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