بعد التعهد بوقف الهجمات.. 4 غارات إسرائيلية على سوريا



وكالات

حلقت الطائرات الإسرائيلية في سماء الجنوب السوري، وذلك بعد تنفيذها 3 غارات جديدة على أطراف محافظة السويداء، ورابعة استهدفت اللواء 52 بريف درعا الشرقي.

جاء ذلك على الرغم مما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن قول مسؤول أمريكي، إن واشنطن طلبت من تل أبيب وقف الهجمات على الجيشِ السوري جنوبي سوريا.

وبحسب المسؤول، فإن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بالتوقف عن هذه الهجمات مساء الثلاثاء، وفقا للعربية.

بدوره، ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.

وأوضح مراسل "أكسيوس" براك رافيد في منشور على منصة "إكس"، نقلاً عن المسؤول الأمريكي، أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها ستوقف الهجمات مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، إن الاشتباكات الأخيرة في جنوب سوريا "مقلقة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العمل جار من أجل "التهدئة".

وكتب برّاك في منشور على منصة "إكس": "نحن منخرطون بشكل فعّال مع جميع المكوّنات في سوريا بهدف التوجّه نحو التهدئة"، مضيفا: "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مقلقة لجميع الأطراف، ونحن نحاول الوصول إلى نتيجة سلمية وشاملة للدروز، والقبائل البدوية، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن سوء التوجيه وضعف التواصل يمثلان التحدي الأكبر في ضمان التكامل السلمي والمدروس لمصالح كل طرف.

وأشار إلى أن واشنطن تجري مناقشات مباشرة ونشطة ومثمرة مع جميع الأطراف للتحرك نحو الهدوء والتكامل.

يأتي هذا بينما انتشرت القوات الحكومية السورية، الثلاثاء، في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا.