4 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس والنصيرات

وكالات

استشهد 4 فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، بينما أصيب العشرات بينهم أطفال ونساء في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وارتقى شهيد وإصابة 15 فلسطينيا في قصف خيام النازحين بمنطقة طبريا بمواصي خان يونس قبيل فجر اليوم الأربعاء.

واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 16 آخرين بينهم 5 أطفال وسيدة حامل جراء استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف خيمة بمنطقة المواصي في منطقة الفرا، بجانب عدة إصابات في غارتين منفصلتين في منطقة في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومنطقة المواصي الشمالية، وفقا للغد.

كما نسف الاحتلال عددا من المربعات السكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا استهداف مخيم الشاطئ إلى 14 شهيدا وأكثر من 20 مصابا.