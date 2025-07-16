ترامب: وزير الخزانة بديل محتمل لـ جيروم باول.. والحرب مع الصين ودية



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء، إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمثل خيارا مطروحا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي جيروم باول.

وبعد هبوطه في قاعدة آندروز المشتركة، سُئل ترامب عما إذا كان بيسنت خيارا مطروحا ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته العام المقبل.

ورد ترامب على الصحفيين قائلا: "إنه خيار مطروح، وهو جيد جدا حسنا، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحا؟".

وفي سياق آخر، قال ترامب، إن الأسلحة يتم شحنها بالفعل إلى أوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإعلان يوم الاثنين عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا.

وأعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا يوم الاثنين وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها 50 يوما ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام، وفقا للغد.

وقال ترامب: "قد نشهد نهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل نهاية مهلة الـ 50 يوما التي أعطيتها لبوتين، الأسلحة بدأت تشحن إلى أوروبا والناتو سيدفع لنا ثمنها".

وحول الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي، إن الإيرانيين يريدون التواصل معنا ودمرنا مواقعهم النووية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام ، لست على استعجال في الحديث معهم.

وقال ترامب، إن الرسائل التي تخطر الدول الأصغر بمعدلات الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها سيتم إرسالها قريبا، مضيفا أن إدارته ستحدد على الأرجح معدلا يزيد قليلا على 10% على تلك الدول.

وقال للصحفيين بعد عودته من فعالية في مدينة بيتسبرج، إنه سعيد للغاية بالاتفاقات البسيطة التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي حددت معدلات رسوم جمركية شاملة لأكثر من 20 دولة، وسوف يحدد الرسوم الجمركية للدول المتبقية قريبا.

وتابع: "سنبعث رسالة قريبا، تتحدث عن دول عديدة أصغر بكثير، سنفرض على الأرجح معدلا واحدا للرسوم الجمركية عليها جميعا، ربما يزيد قليلا على 10%".

وأشاد ترمب باتفاق تجاري جديد أبرمته بلاده مع إندونيسيا، وقال إن الولايات المتحدة ستحارب الصين بطريقة ودية للغاية.

وأضاف في قمة للطاقة بجامعة كارنيجي ميلون أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات تجارية أخرى، قد يكون أحدها مع الهند.

وأشعل ترامب حربا تجارية عالمية إذ فرض رسوما جمركية لا تقل عن 10% على الكثير من الدول وبنسب أكبر على دول كثيرة أخرى.