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3 غارات إسرائيلية على السويداء بسوريا

01:19 ص الأربعاء 16 يوليو 2025

غارات جوية- أرشيفية

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وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 3 غارات إسرائيلية حتى الآن على السويداء بسوريا، وفقا لما ذكرته مصادر للعربية.

وشنت إسرائيل غارات جوية على مدينة السويداء جنوبي سوريا، بعد وقت قليل من إعلان الجيش السوري دخولها، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة السويداء.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد أصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب قوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى السويداء، مشددان على أن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز" في هذا البلد.

أكد نتنياهو وكاتس، أن إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا، مشيرين إلى رابطة الأخوّة العميقة التي تربط بين مواطني إسرائيل الدروز وأبناء طائفتهم في سوريا، سواء من خلال علاقات تاريخية أو عائلية.

وأضاف البيان: "نعمل لمنع النظام السوري من إيذائهم ولضمان نزع السلاح في المنطقة الملاصقة لحدودنا مع سوريا".

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