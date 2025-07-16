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الهجرة الدولية: أكثر من 21 ألف مهاجر أُعيدوا من سواحل ليبيا منذ بداية 2024

01:16 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

الهجرة الشرعية

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وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن قوات خفر السواحل الليبية اعترضت عشرات الآلاف من المهاجرين منذ مطلع العام الجاري، وأعيد معظمهم إلى الأراضي الليبية.

قالت المنظمة، إن قوات خفر السواحل الليبية اعترضت 12338 مهاجرا بين 12 يناير ويوليو الجاري، وأُعيد منهم 10653 إلى الأراضي الليبية، فيما توفي 317 مهاجرا وفُقد 286 آخرون خلال الفترة نفسها.

وأوضحت المنظمة، أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم منذ بداية عام 2024 بلغ 21762 شخصا، بينما سُجلت 665 حالة وفاة، و1034 حالة فقدان في البحر.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية تتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله خلال عام 2023، الذي شهد اعتراض 17190 مهاجرا، ووفاة 962، وفقدان مهاجر واحد فقط، وفقا لروسيا اليوم.

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