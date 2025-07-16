واشنطن تطلب تحقيقًا في قتل مستوطنين لفلسطيني أمريكي



وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إنه طلب من إسرائيل التحقيق بجدية في مقتل مواطن أمريكي ضربه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة حتى الموت، واصفا الواقعة أنها عمل إجرامي وإرهابي.

وتمثل تصريحات هاكابي، وهو مؤيد قوي لبناء المستوطنات الإسرائيلية، تدخلا علنيا نادرا وواضحا من الولايات المتحدة في أعقاب وفاة مواطن أمريكي فلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وكتب هاكابي في منشور على موقع "إكس" مشيرا إلى بلدة تقع إلى الشمال من رام الله طلبت من إسرائيل التحقيق بجدية في مقتل سيف مصلط، المواطن الأمريكي الذي كان يزور عائلته في سنجل حينما ضرب حتى الموت.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المواطن الأمريكي سيف الله مصلط، 20 عاما، تعرّض لضرب مبرح من قبل مستوطنين في الواقعة التي حدثت يوم الجمعة في بلدة سنجل إلى الشمال من رام الله.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في الواقعة. وأضاف أن المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين اندلعت بعد أن رشق فلسطينيون إسرائيليين بالحجارة، مما أدى إلى إصابتهم بجروح طفيفة.

وأضاف أن قواته استخدمت أسلحة غير فتاكة لتفريق الطرفين، وفقا لما ذكرته العربية.

وقالت عائلته، المقيمة في تامبا بولاية فلوريدا، في بيان إن الطواقم الطبية حاولت الوصول إليه لمدة 3 ساعات، قبل أن يتمكن شقيقه من نقله إلى سيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.

وقالت النائبة عن مدينة تامبا الأمريكية كاثي كاستور في منشور على منصة "إكس": "علينا أن نُخلد ذكراه من خلال التصدي للعنف والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والكرامة. على الإدارة الأمريكية أن تعمل مع شركائها الدوليين لضمان حماية المواطنين الأمريكيين في الخارج".

وندد بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي بمقتل مصلط فيما طلب آخرون من وزارة الخارجية التحقيق في الواقعة.