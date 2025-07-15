إسرائيل: الجيش يعيد مستوطنين عبروا إلى الأراضي السورية اليوم

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد غالبية مستوطنين إسرائيليين دروز عبروا اليوم إلى الأراضي السورية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين عبروا الحدود إلى الأراضي السورية من منطقة مجدل شمس إحدى أكبر قرى الجولان السوري، مشيرا إلى أن قواته تعمل على إعادتهم بسلام.

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وسط مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وقالت "سانا"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على أطراف مدينة إزرع بريف درعا جنوبي سوريا.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم منذ الأمس عدة آليات مدرعة سورية منها دبابات وناقلات جند وقاذفات صاروخية لعرقلة وصولها إلى السويداء جنوبي سوريا.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال بشن غارات على الدبابات والأسلحة التي أدخلها الجيش السوري إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا".