وكالات

رد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، الذي زعم أن إسرائيل تمتلك عيونا وآذانا في كل مكان داخل إيران، معتبرًا أن هذه التصريحات تأتي في إطار حملة دعائية نفسية واسعة تهدف إلى تضخيم القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية.

وقال خامنئي عبر موقعه الرسمي إن تحليله لمضمون رسالة جالانت يظهر محاولات لتقديم صورة مبالغ فيها عن التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ادعاءات رصد إسرائيل لكافة التحركات داخل إيران، والسيطرة على هيكل صنع القرار ومعرفة القرارات قبل صدورها، تعكس صورة غير واقعية لقدرات تل أبيب.

وتأتي تصريحات خامنئي ردا على رسالة نشرها جالانت قبل نحو أسبوع، خاطب فيها المرشد الإيراني قائلا: "لقد انهار حلمك النووي.. الآن عليك الاختيار".

وأضاف جالانت في رسالته أنه رغم عدم لقائهما من قبل، فإنه يعرف خامنئي منذ نحو ثلاثة عقود، ودرس مراحل قيادته المختلفة، وراقب قراراته وشبكة المبعوثين التي بناها في المنطقة، مشيرًا إلى فهمه العميق لأهداف المرشد الإيراني ووسائله لتحقيقها.

واستعرض جالانت في رسالته ما اعتبره نجاحا إسرائيليا في تفكيك خطط إيران الهادفة إلى تدمير إسرائيل، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حولت عقودا من العمل الاستخباراتي إلى خطة عسكرية متكاملة اخترقت ما سماه "حلقة النار" حول إسرائيل وأدت إلى انهيار استراتيجي لنظام إيراني بُني على مدى أربعة عقود، على حد تعبيره.

وتحدث الوزير الإسرائيلي السابق عن عمليات استهدفت قيادات حماس ومخازن أسلحة حزب الله ومصانع الصواريخ، إضافة إلى تحليق الطيران الإسرائيلي فوق طهران وتدمير أنظمة دفاع جوي، زاعما أن هذه العمليات أعادت البرنامج النووي الإيراني والبنية التحتية العسكرية إلى الوراء عدة سنوات.

وادعى جالانت أن إسرائيل نجحت في اختراق المنظومة الإيرانية إلى حد معرفة جداول المرشد الأعلى وتحركاته واتصالاته مع حلفائه في بيروت ودمشق وطهران، قائلا: "نرى كل شيء نسمع كل شيء نحن في كل مكان".

وقال جالانت إن إيران أمام خيارين، إما العودة إلى خطط تدمير إسرائيل، أو التركيز على إعادة بناء البلاد وتحسين أوضاع الشعب الإيراني.