الرئاسة السورية تتعهد بمحاسبة من يثبت تورّطه من المدنيين والعسكريين

وكالات

أكدت الرئاسة السورية في بيان، الثلاثاء، ضرورة التزام كافة الجهات العامة والخاصة المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان.

وأشارت الرئاسة السورية، إلى أنه تم تكليف الجهات الرقابية والتنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يُثبت تجاوزه أو إساءته مهما كانت رتبته أو موقعه.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان "العدوان الإسرائيلي الغادر داخل أراضينا والذي أسفر عن استشهاد عناصر من الجيش والأمن ومدنيين".

وأكدت الخارجية السورية، أن الغارات الإسرائيلية انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية ومثال مرفوض على العدوان المستمر والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة، كما تستهدف زعزعة الاستقرار الوطني وضرب الوحدة السورية في لحظة مصيرية تسعى فيها الدولة لترسيخ الأمن.

وحمّلت الخارجية السورية، الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتبعاته، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وإدانة العدوان الإسرائيلي الآثم بشكل واضح وفاعل.

وجددت الخارجية السورية، التأكيد على تمسكها الراسخ بحق بلادها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، مشددا على أن الدولة حريصة على حماية جميع أبنائها دون استثناء وفي مقدمتهم أبناء الطائفة الدرزية.

ودعت الخارجية السورية، "أهلنا الشرفاء في محافظة السويداء إلى الوقوف صفا واحدا خلف دولتهم وجيشهم الوطني"، لافتة إلى أن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع وزارة الدفاع من طرد المجموعات الخارجة عن القانون من مركز السويداء وتأمين المدينة وإعادة الاستقرار.

وأوضحت الداخلية السورية في بيانها، أنه تم الاتفاق مع وجهاء مدينة السويداء على تثبيت نقاط أمنية داخل المدينة وسحب الآليات العسكرية ووحدات وزارة الدفاع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في بعض أحياء السويداء في ظل جهود تبذلها الحكومة مع الوجهاء والأعيان لاستعادة السيطرة الكاملة.