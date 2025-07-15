إسرائيل تعيد إمدادات الكهرباء إلى محطة لتحلية المياه بجنوب غزة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية أمرت بإعادة تشغيل خط كهرباء واحد إلى غزة من أجل تشغيل محطة تحلية مياه في خانيونس جنوبي القطاع، بعد 4 أشهر من قطع التيار.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن القرار الإسرائيلي جاء على ضوء ضغوط دولية في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع المحاصر منذ ما يقرب من عامين.

وأوضحت القناة، أن المحطة التي أُنشئت عام 2017 بتمويل من وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، توفر المياه لمناطق دير البلح وخانيونس ومنطقة المواصي، إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية قرابة 18 ألف متر مكعب يوميا.

ومنذ مارس الماضي، انخفضت الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 2000 متر مكعب يوميا، بعد قرار وقعه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، بقطع الكهرباء عنها فضلا إغلاق محطة الطاقة المحلية وعدم القدرة على تشغيل المولدات نتيجة انعدام الوقود وأنظمة الطاقة الشمسية،