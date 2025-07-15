نتنياهو: لن نسمح بظهور "لبنان ثان" في سوريا ونلتزم بحماية الدروز

وكالات



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن القوات الإسرائيلية تعمل في سوريا منذ ساعات الصباح، مؤكدًا التزام بلاده بالحفاظ على منطقة جنوب غرب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع إسرائيل.



وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية: "لن نسمح بوضع في سوريا ينشأ فيه لبنان ثانٍ"مؤكدًا التزام بلاده بحماية السكان الدروز.



وفي ختام تصريحاته، أعرب نتنياهو عن أمله في ألا تضطر إسرائيل إلى تنفيذ عمليات عسكرية أخرى داخل سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك "يعتمد إلى حد كبير على أفعال دمشق".

وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية السورية أن الغارات الإسرائيلية انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية ومثال مرفوض على العدوان المستمر والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة، كما تستهدف زعزعة الاستقرار الوطني وضرب الوحدة السورية في لحظة مصيرية تسعى فيها الدولة لترسيخ الأمن.

وحمّلت الخارجية السورية، الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتبعاته، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وإدانة العدوان الإسرائيلي الآثم بشكل واضح وفاعل