حزب الله: الاعتداء الإسرائيلي في البقاع يشكل تصعيدًا كبيرًا ضد لبنان

وكالات

أدان حزب الله اللبناني في بيان، المجزرة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في منطقة ‏وادي فعرا في البقاع الشمالي ‌‏بحق مواطنين لبنانيين وسوريين.

وأشار حزب الله، الثلاثاء، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف حفارة لآبار المياه في البقاع الشمالي ما أدى إلى ‏استشهاد 12شخصا بينهم ‌‏7 سوريين وسقوط عدد من ‏الجرحى، مؤكدا أن الاعتداء الخطير في البقاع يشكل تصعيدا كبيرا في سياق العدوان المتواصل على لبنان ‏وشعبه.

واتهم حزب الله، الولايات المتحدة بالتهرب من التزاماتها كجهة ضامنة لاتفاق وقف ‏إطلاق النار وتلتف عليه بمبادرات لا تراعي إلا ‌‏مصالح الاحتلال الإسرائيلي وأمنه، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي يوجب على الدولة ‏اللبنانية كسر حالة الصمت والتحرك لوضع الجهات الدولية وفي مقدمها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها خاصة ‏الولايات المتحدة. ‌‏

وأكد حزب الله اللبناني، على أن استمرار غياب الموقف الرسمي والتجاهل والتقاعس لن ‌‏يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي والاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.