حزب الله: الاعتداء الإسرائيلي في البقاع يشكل تصعيدًا كبيرًا ضد لبنان
وكالات
أدان حزب الله اللبناني في بيان، المجزرة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي بحق مواطنين لبنانيين وسوريين.
وأشار حزب الله، الثلاثاء، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف حفارة لآبار المياه في البقاع الشمالي ما أدى إلى استشهاد 12شخصا بينهم 7 سوريين وسقوط عدد من الجرحى، مؤكدا أن الاعتداء الخطير في البقاع يشكل تصعيدا كبيرا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه.
واتهم حزب الله، الولايات المتحدة بالتهرب من التزاماتها كجهة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وتلتف عليه بمبادرات لا تراعي إلا مصالح الاحتلال الإسرائيلي وأمنه، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي يوجب على الدولة اللبنانية كسر حالة الصمت والتحرك لوضع الجهات الدولية وفي مقدمها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها خاصة الولايات المتحدة.
وأكد حزب الله اللبناني، على أن استمرار غياب الموقف الرسمي والتجاهل والتقاعس لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي والاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.
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