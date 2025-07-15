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سانا: طيران الاحتلال يستهدف وسط مدينة السويداء جنوبي سوريا

04:46 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

طيران الاحتلال يستهدف وسط مدينة السويداء أرشيفي

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وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وسط مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وقالت "سانا"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على أطراف مدينة إزرع بريف درعا جنوبي سوريا.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم منذ الأمس عدة آليات مدرعة سورية منها دبابات وناقلات جند وقاذفات صاروخية لعرقلة وصولها إلى السويداء جنوبي سوريا.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال بشن غارات على الدبابات والأسلحة التي أدخلها الجيش السوري إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا".

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طيران الاحتلال يستهدف مدينة السويداء طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة السويداء جنوبي سوريا
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