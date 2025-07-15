سانا: طيران الاحتلال يجدد غاراته على ريف درعا جنوبي سور

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على أطراف مدينة إزرع بريف درعا جنوبي سوريا.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت "سانا" بأن غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم منذ الأمس عدة آليات مدرعة سورية منها دبابات وناقلات جند وقاذفات صاروخية لعرقلة وصولها إلى السويداء جنوبي سوريا.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال بشن غارات على الدبابات والأسلحة التي أدخلها الجيش السوري إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز في سوريا".