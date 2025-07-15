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12 شهيدًا بينهم 7 سوريين في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين بالبقاع اللبناني

04:12 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بوقوع 12 شهيدًا بينهم 7 سوريين وجرح 8 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في البقاع الشمالي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت وادي البقاع شرق لبنان.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارتين غرب بعلبك، الأولى استهدفت خراج بلدة شمسطار، والثانية وادي أم علي شرق لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلنت قناة" الجديد" المحلية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت جرود بلدات بريتال وطاريا وبوداي في وادي البقاع شرق لبنان.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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