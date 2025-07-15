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الدفاع المدني السوري: اندلاع حريق ضخم في سهل الغاب بريف حماة

03:42 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

الدفاع المدني السوري

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وكالات

أفاد الدفاع المدني السوري، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإطفاء تكافح حريقًا ضخمًا في أحراج سهل الغاب بريف حماة بعد اقترابه من منازل المدنيين بسبب سرعة الرياح.

ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق كبير قرب بلدة نبع الطيب في سهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي، وفقًا لما قالته قناة "الإخبارية السورية".

وبداية يوليو الجاري، اندلعت حرائق غابات هائلة في ريف اللاذقية على الساحل السوري، ما أسفر عن وقوع ضحايا. وتدخلت دول مثل تركيا وقطر للمساعدة في عمليات الإطفاء.

ومنذ أسابيع تجتاح الحرائق مساحات كبيرة في سوريا، خاصة في المنطقة الساحلية، فيما تواجه فرق الإطفاء صعوبات في السيطرة عليها بسبب سرعة الرياح وشدة الجفاف.

وفي سياق منفصل، أفادت "الإخبارية السورية"، باستشهاد طفلين وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بمحيط بلدة حيش بريف إدلب الجنوبي.

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