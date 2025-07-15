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الكرملين: كييف تعتبر القرارات الصادرة عن واشنطن و"الناتو" إشارة لمواصلة الحرب

02:29 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ)

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن كييف تعتبر القرارات الصادرة عن واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، "إشارة لمواصلة الحرب، لا إشارة للسلام".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله في إفادة صحفية: "ثمة أمر واحد مؤكد في الوقت الحالي: يبدو أن هذا القرار، الصادر في واشنطن ودول الناتو، وبشكل مباشر في بروكسل، لا يعتبره الجانب الأوكراني إشارة للسلام، بل إشارة لمواصلة الحرب".

وتأتي تصريحات بيسكوف بينما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، في وقت لا تزال فيه مسودة الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا قيد الانتظار.

وتستهدف مجموعة الإجراءات العقابية المقترحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو، القطاعين المالي والطاقة في روسيا، وذلك ردا على رفض الرئيس فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.

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