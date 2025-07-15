مسؤولون روس يسخرون من خطط ترامب بشأن أوكرانيا

موسكو- (د ب ا)

سخر ساسة روس من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا والتهديد بفرض عقوبات .

وكتب كونستانتين كوساشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي عبر تطبيق تليجرام أمس الاثنين " إذا كان ذلك كل ما لدى ترامب ليقوله بشأن أوكرانيا، إذن فالتوقعات مرتفعة للغاية". وقال إن تصريح ترامب بشأن الصراع في أوكرانيا لن يكون له تأثير على روسيا.

وأضاف كوساشيف أنه خلال المهلة التي أعلنها ترامب ومدتها 50 يوما، يمكن أن يتغير الكثير في أرض المعركة بالإضافة إلى المزاج بين قيادة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار إلى أن الأوروبيين ساروا إلى فخ نصبته واشنطن- حيث سيقومون بشراء أنظمة أسلحة أمريكية الصنع من أجل أوكرانيا من ترامب" في حين أن المستفيد الوحيد هو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي".

ووصف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديدف عبر تطبيق تليجرام تصريحات ترامب بأنها" إنذار مسرحي للكرملين" وقال إن " روسيا لم تهتم".

وكان ترامب قد قال أمس الاثنين إنه يشعر " بخيبة الأمل" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه كان يتوقع التوصل لاتفاق منذ أشهر.

كما أعلن عن إرسال شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، سوف تدفع مقابلها دول الناتو الأوروبية، كما هدد بفرض رسوم عقابية" صارمة" ضد الشركاء التجاريين لروسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب خلال 50 يوما.