الخارجية القطرية: مفاوضات غزة لا تزال في المرحلة الأولى

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال في المرحلة الأولى.

وأكد الأنصاري، أن الجهود تُبذل على مدار الساعة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن فرق التفاوض والوسطاء لا تزال موجودة في العاصمة القطرية الدوحة والتوجه هو الوصول لاتفاق مبادئ بشأن غزة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "جهودنا مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن. وهناك تواصل كثيف سواء في الدوحة أو الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأوضح الأنصاري، أنه ليس لديه موعد زمني لزيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن اللقاءات مع طرفي الصراع بشأن غزة تتم معهما كل على حدة للتوصل إلى اتفاق إطار، مشددًا "لا يمكننا أن نقبل حالة غياب المساءلة للسلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة الذي يجب إيقافه دوليًا".

وأكد الأنصاري أنه ليس هناك جمود بشأن المحادثات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي وسيط أن يضع مدى زمنيًا للمفاوضات سواء بشأن غزة أو أي ملف آخر.