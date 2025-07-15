وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء جنوبي سوريا بتوجيهات من المستوى السياسي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم منذ الأمس عدة آليات مدرعة سورية منها دبابات وناقلات جند وقاذفات صاروخية لعرقلة وصولها إلى السويداء.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على مدينة السويداء.

وقالت "سانا"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة السويداء تأتي مع دخول قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة السورية إليها.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش السوري بدأت دخول مدينة السويداء جنوبي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وبعد دخول قوات الجيش السوري اليوم السويداء، وقعت اشتباكات عنيفة في المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، ما استدعى تحرك وحدات الأمن الداخلي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، إن وحدات الأمن تتحرك إلى السويداء لدعم جهود إعادة الاستقرار بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.