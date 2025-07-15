بعد وقف النار.. الجيش السوري يبدأ سحب أسلحته الثقيلة من السويداء

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن قوات الجيش تبدأ سحب الآليات الثقيلة من السويداء جنوبي البلاد تمهيدًا لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي.

وأعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي البلاد بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال أبو قصرة، إنه سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من المجموعات الخارجة عن القانون.

وتابع: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات في السويداء لحماية الأهالي والممتلكات والحفاظ على السلم المجتمعي"، مضيفًا "سنسلم أحياء السويداء لقوى الأمن الداخلي بعد التمشيط لضبط الفوضى وعودة الأهالي والاستقرار".

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية، أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي عنصر يثبت تورطه في تجاوزات خلال تنفيذ المهمة في السويداء.

وقالت الداخلية السورية، إن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف لضبط الأوضاع وحماية الأهالي ضمن التزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين.

وقبل وقتٍ قصير، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش السوري بدأت دخول مدينة السويداء جنوبي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.