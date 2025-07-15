وكالات

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي البلاد بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال أبو قصرة، إنه سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من المجموعات الخارجة عن القانون.

وتابع: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات في السويداء لحماية الأهالي والممتلكات والحفاظ على السلم المجتمعي"، مضيفًا "سنسلم أحياء السويداء لقوى الأمن الداخلي بعد التمشيط لضبط الفوضى وعودة الأهالي والاستقرار".

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية، أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي عنصر يثبت تورطه في تجاوزات خلال تنفيذ المهمة في السويداء.

وقالت الداخلية السورية، إن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف لضبط الأوضاع وحماية الأهالي ضمن التزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين.

وقبل وقتٍ قصير، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش السوري بدأت دخول مدينة السويداء جنوبي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وبعد دخول قوات الجيش السوري اليوم الثلاثاء السويداء، وقعت اشتباكات عنيفة في المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، ما استدعى تحرك وحدات الأمن الداخلي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، إن وحدات الأمن تتحرك إلى السويداء لدعم جهود إعادة الاستقرار بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.