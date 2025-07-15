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مع دخول الجيش السوري.. غارات إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي البلاد

12:17 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

غارات إسرائيلية على مدينة السويداء أرشيفية

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وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوقوع غارات إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وقالت "سانا"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة السويداء تأتي مع دخول قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة السورية إليها.

وقبل وقتٍ قصير، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش السوري بدأت دخول مدينة السويداء جنوبي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وبعد دخول قوات الجيش السوري اليوم الثلاثاء السويداء، وقعت اشتباكات عنيفة في المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، ما استدعى تحرك وحدات الأمن الداخلي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، إن وحدات الأمن تتحرك إلى السويداء لدعم جهود إعادة الاستقرار بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وأكد أن "درعا والسويداء جزء واحد من الوطن وواجبنا الوطني والأخلاقي دعم أهل السويداء كما هو تجاه أهلنا في درعا"، مشيرًا إلى أن التحرك لدعم السويداء يهدف لحماية المدنيين وضمان عودة الحياة الطبيعية للمدينة.

ودعا قائد الأمن الداخلي في درعا أبناء السويداء والفعاليات الاجتماعية والدينية للتعاون وحقن الدماء، مؤكدًا أن الهدف هو فرض القانون واستعادة الأمن لبناء مستقبل مستقر لأبناء المحافظتين.

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