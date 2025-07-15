كالاس تحث إسرائيل على تنفيذ اتفاق المساعدات الإنسانية في غزة

بروكسل- (د ب أ)

حثت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إسرائيل اليوم الثلاثاء على تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقالت لدى وصولها لمقر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل " الأمر لا يتعلق بورقة الاتفاق، ولكن بتطبيق هذه الورقة".

ووفقا للاتفاق، وافقت إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة وفتح المزيد من المعابر وتحسين توزيع المساعدات الغذائية واستئناف إمدادات الوقود والسماح بأعمال إصلاح خطوط الكهرباء ومنشآت إمدادات المياه.

وقالت كالاس إن هناك " بعض الدلالات الإيجابية" ، مضيفة " لكن بالطبع نحن في حاجة لرؤية المزيد من أجل أن نشعر بتحسن حقيقي بالنسبة للأشخاص على الأرض".

ووصفت كالاس الوضع الإنساني في غزة بـ " الكارثي ".

وأوضحت" طالما لم يتحسن الوضع، إذن فنحن لم نبذل ما يكفي " مضيفة أن توفير المساعدات الإنسانية أصبح أكثر صعوبة بما أنه لا يوجد وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس.