قوات الجيش السوري تبدأ دخول السويداء

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش السوري تبدأ دخول مدينة السويداء جنوبي البلاد.



وجاء ذلك عقب موافقة الرئاسة الروحية للدروز في السويداء، اليوم، على دخول القوات الحكومية إلى المدينة ودعوتها أبناء المنطقة لعدم مقاومتها وتسليمها السلاح، بحسب بيان منسوبًا للرئاسة الدرزية نشرته شبكة "السويداء 24".



وجاء في البيان وفق "السويداء 24" ما يلي: بعد الأحداث المؤسفة التي طالت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، ووقوع عدد كبير من الضحايا على أثرها، وحرصًا على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، نرحب بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة"، وفقًا لروسيا اليوم.



وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش السوري مدينة السويداء الدرزية، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.