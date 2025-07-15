وزير الدفاع الألماني: يُجرَى الإعداد لتسليم نظامي باتريوت لأوكرانيا

واشنطن- (د ب أ)

تستعد ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مشترك لتسليم نظامي دفاع جوي إضافيين من طراز "باتريوت" لأوكرانيا بقيمة تُقدر بنحو ملياري يورو.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في واشنطن أمس الاثنين (التوقيت المحلي) أن ألمانيا ستمول عملية التسليم، إلا أن التفاصيل الفنية واللوجستية والمالية النهائية لا تزال بحاجة إلى توضيح، وقال: "لكن يبدو أن حل هذه المشكلات ممكن لكلينا، لذا سنبدأ العمل بسرعة".

وأكد بيستوريوس أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي إضافية، مضيفا أنه اقترح لذلك قبل بضعة أسابيع على هيجسيث في مكالمة هاتفية شراء نظامي باتريوت من الولايات المتحدة وتسليمهما إلى أوكرانيا.

وهناك الآن خياران: إما أن تشتري ألمانيا نظامين متوفرين فورا من المخزونات الأمريكية، ويُسلّمان مباشرة إلى أوكرانيا، أو أن يُسلِّم الجيش الألماني نظامين من أنظمته لأوكرانيا في البداية، ثم يستلم لاحقا أنظمة بديلة من الولايات المتحدة.

وتستطيع صواريخ باتريوت (رادار تتبع المصفوفات المرحلية لاعتراض الأهداف) اعتراض طائرات العدو وصواريخ باليستية وصواريخ كروز، ويمكنها إصابة الأهداف على مسافة نحو 100 كيلومتر وارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا. وتشبه منصة الإطلاق المتنقلة شاحنة كبيرة، وتحتوي على ما يصل إلى أربع حاويات إطلاق. ووفقا للجيش الأمريكي، يمكن لأنظمة باتريوت حمل ما يصل إلى 16 صاروخا دفاعيا، بحسب تصميمها.