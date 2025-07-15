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الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

10:25 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل- (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسل لمناقشة الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، في وقت لا تزال فيه مسودة الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا قيد الانتظار.

وتستهدف مجموعة الإجراءات العقابية المقترحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو، القطاعين المالي والطاقة في روسيا، وذلك ردا على رفض الرئيس فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.

وتم تعليق فرض العقوبات بعد أن أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه غير مستعد للمصادقة على الاقتراح، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بواردات الغاز إلى سلوفاكيا.

وبموجب الخطط، سيتم خفض الحد الأقصى الدولي لسعر صادرات النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل، بعد أن كان 60 دولارا، إلا أن هذا الإجراء لم يحظ بالإجماع خلال اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الشهر الماضي.

ومن المقرر أيضا أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية مع نظيرهم الأوكراني أندريه سيبيها، الذي يعتزم الانضمام إلى الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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الاتحاد الأوروبي روسيا عقوبات على روسيا
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