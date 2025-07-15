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الرئاسة الروحية للدروز في السويداء ترحب بدخول القوات الحكومية

08:58 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025

فصائل مسلحة في مدينة السويداء

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وكالات

نشرت شبكة "السويداء 24" بيانا منسوبا للرئاسة الروحية للدروز في السويداء، يرحب بدخول القوات الحكومية إلى المدينة ويدعو أبناء المنطقة لعدم مقاومتها وتسليمها السلاح.

وجاء في البيان وفق "السويداء 24" ما يلي: بعد الأحداث المؤسفة التي طالت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، ووقوع عدد كبير من الضحايا على أثرها، وحرصا على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، وفقا لروسيا اليوم.

وإيمانا منا أن تحقيق ذلك يقتضي بسط الدولة لسلطتها على المحافظة من خلال المؤسسات الرسمية وخاصة منها المؤسسة الأمنية والعسكرية، وعليه:

-نرحب بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة.

-ندعو كافة الفصائل المسلحة في محافظة السويداء للتعاون مع قوات وزارة الداخلية وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية.

-ندعو إلى فتح حوار مع الحكومة السورية لعلاج تداعيات الأحداث وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من الكوادر والطاقات بمختلف المجالات.

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