الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني ويعتقله بالضفة الغربية



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أطلق النار على فلسطيني ومن ثم اعتقله، عقب محاولته دهس جنود كانوا في مهمة عسكرية في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "خلال ليلة الثلاثاء، وأثناء عملية عسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي في أريحا، حاول إرهابي دهس جنوده المتواجدين في الموقع، رد الجنود بإطلاق النار عليه وتحييده. ألقي القبض على الإرهابي، ولم تبلغ عن إصابات في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي".

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية عام 2025 عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة تحت اسم "عملية السور الحديدي"، التي انطلقت في يناير 2025 في شمال الضفة (جنين، طولكرم، طوباس) ولا تزال مستمرة حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بوقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي شرع في تنفيذ خطة تهدف إلى "إعادة تشكيل" الضفة الغربية.

وتركز العملية على السيطرة الأمنية المشددة على المخيمات والقرى الفلسطينية، وتشمل اقتحامات وهدم منازل واعتقالات ونزوح جماعي، مع تصعيد سياسي يدعو لضم الضفة.