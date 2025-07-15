

وكالات

أقر وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، بتفشي مرض الحصبة، موضحا أنه لا يعتبر ذلك في الوقت الحالي حالة طوارئ في الولايات المتحدة.

وسئل كينيدي خلال فعالية عن رأيه في مطالبة المشرعين له بإعلان الحصبة حالة طوارئ صحية عامة، وقد سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1300 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد، وهو أعلى معدل سنوي لحالات الحصبة منذ 33 عاما، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى المكسيك وكندا، اللتين سجلتا حوالي 3000 حالة مؤكدة للحصبة في كل منهما، على الرغم من أنهما لا تضمان سوى ثلث وثمن سكان الولايات المتحدة على التوالي.

وقال: "لقد بذلنا جهدا ممتازا في تطويق المرض، وفي الواقع، تتراجع حالات التفشي"، مشيرا إلى إرسال فرق من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حيثما كان ذلك ضروريا.

وأقر كينيدي أيضا بأن معظم الحالات تحدث بين الأمريكيين غير الملقحين، ومن بين الفئات الأخرى المعرضة للخطر الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والحوامل، والأطفال دون سن 12 شهرا، والذين لا يستطيعون التطعيم".

وأضاف: "هناك بعض الفئات السكانية التي لا ترغب في التطعيم، ونحن نضمن وجود بروتوكولات لعلاج الأشخاص الذين يصابون بالحصبة بالفعل، لذا كما تعلمون إذا كانت هناك مشاكل في كل ولاية على حدة، فنحن موجودون لمساعدتها، لكنني لا أعتبرها في هذه المرحلة حالة طوارئ وطنية".

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن البلاد تسجل أسوأ تفش لمرض الحصبة منذ أكثر من 3 عقود، مؤكدا وضع الولايات المتحدة كدولة خالية من هذا المرض.

وأوضح المركز أن معظم حالات التفشي بدأت منذ 5 أشهر، وتركزت في مناطق ذات معدلات تطعيم منخفضة، خاصة في غرب ولاية تكساس، لافتا إلى أن المرض أدى إلى وفاة 3 أشخاص، وهم طفلان من تكساس وشخص بالغ من نيو مكسيكو، كما تم نقل عشرات المرضى إلى المستشفيات.

ورجح خبراء الصحة العامة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى مما تم رصده رسميا من قِبل السلطات الصحية في الولايات كافة.