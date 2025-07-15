الرئيس الأوكراني يكلف النائبة الأولى لرئيس الوزراء بتولي قيادة الحكومة



وكالات

كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو، بقيادة حكومة جديدة، مما يمهد الطريق لتعديل سياسي مع استمرار الحرب مع روسيا.

واقترح زيلينسكي أن يتولى رئيس الوزراء الحالي دينيس شميهال منصب وزير الدفاع، قائلا: "إنه يملك المؤهلات المناسبة لشغل هذا المنصب المهم للغاية".

يأتي الاقتراحان اللذان يتطلبان موافقة البرلمان في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع بينما تسعى أوكرانيا إلى إنعاش اقتصادها بينما تمر بضائقة مالية وإلى تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "ناقشنا تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة".

وتابع: "سعيا لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا"، وفقا للغد.

وأضاف أنه اقترح أن تتولى سفيريدينكو قيادة حكومة أوكرانيا "لتطوير عملها بشكل جذري".

وسفيريدينكو البالغة 39 عاما خبيرة اقتصادية وتشغل منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء منذ 2021، ولعبت دورا رئيسيا في المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة.

وأثنى زيلينسكي في خطابه المسائي المصور على الخبرة الكبيرة التي يحظى بها شميهال واصفا إياها بأنها قيمة للغاية في منصب وزير دفاع أوكرانيا.

وقال: "هذا هو المجال الذي تتركز فيه حاليا أهم موارد الدولة وأثقل مهامها وأعلى درجات المسؤولية".

ويشغل شميهال منصب رئيس الوزراء منذ مارس آذار 2020، ما يجعله أطول من تولى هذا المنصب منذ استقلال أوكرانيا عن موسكو عام 1991 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وسيحل شميهال محل رستم أوميروف الذي ألمح زيلينسكي الأسبوع الماضي إلى إمكان تعيينه سفيرا لأوكرانيا لدى واشنطن.

وتعتمد أوكرانيا على المساعدات المالية من حلفائها الغربيين لتمويل الإنفاق الاجتماعي والإنساني، إذ يُخصص الجزء الأكبر من إيرادات الدولة لتمويل الجيش وإنتاج الأسلحة.