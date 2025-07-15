وزير دفاع ألمانيا: إرسال منظومات باتريوت إلى أوكرانيا سيستغرق عدة أشهر



وكالات

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، أن إرسال منظومات "باتريوت" إلى أوكرانيا سيستغرق عدة أشهر بعد التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن شرائها.

وقال بيستوريوس: "من الواضح أن أوكرانيا بحاجة ماسة إليها منظومات باتريوت وقد رأينا ذلك، لكن لا تتوهموا، فمنظومة باتريوت، التي نتحدث عنها اليوم، والتي ينبغي إرسالها إلى أوكرانيا، تحتاج شهورا حتى يتم تصل. وسيستغرق الأمر أياما أو أسابيع أخرى لاتخاذ القرار".

وأشار إلى أن الطرفين قررا عدم الإفصاح عن عدد المنظومات التي سيتم تسليمها، إذ لم يُحددا بعد ما تعنيه وحدة "باتريوت" واحدة من حيث الخصائص التقنية وعدد الصواريخ.

وقدّر وزير الدفاع الألماني تكلفة البطارية الواحدة بنحو مليار دولار، وفقا لروسيا اليوم.

وتحدث بيستوريوس خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق عن خططه لمناقشة شراء منظومتي "باتريوت" مع هيغسيث من الولايات المتحدة لإرسالهما لاحقا إلى كييف.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه قرر تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" وغيرها من الأسلحة على خلفية خيبة أمله في مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التسوية في أوكرانيا. مشيرا إلى أن دول "الناتو" وافقت على دفع ثمن التوريدات العسكرية لأوكرانيا.