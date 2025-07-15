

وكالات

أعلن المندوب الأمريكي لدى حلف الناتو ماثيو ويتاكر، أن أعباء دعم أوكرانيا ستقع من الآن على عاتق الأوروبيين.

وقال ويتاكر، إن الأيام عندما كانت الولايات المتحدة ترسل كميات غير محدودة من دولارات دافعي الضرائب للدفاع عن أوكرانيا قد انتهت.

وأضاف أن أعباء النفقات ستقع على عاتق الأوروبيين، حيث "يجب أن تكون"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تقطع الأسلحة الأمريكية عن أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستبيعها لأوروبا لتستخدمها أوكرانيا لاحقا.

وقال ويتاكر: "إن من الواضح أن الرئيس ترامب يتمتع بمهارة عقد الصفقات. وأعتقد أنه رأى في ذلك ليس فقط إمكانية توفير فرص العمل في وسط أمريكا، حيث تصنع الأسلحة، أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لمساعدة الاقتصاد الأمريكي".

ولفت إلى أن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته كان جزءا مهما من الصفقة، وأن ترامب يستمتع بالعمل معه.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بعد لقائه مع الأمين العام للناتو مارك روته، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا بتمويل الحلفاء الأوروبيين في الناتو للتوريدات.

وأشار ترامب إلى أن هذه الآلية متفق عليها مع الحلفاء الأوروبيين، وأن التوريدات ستبدأ فورا.