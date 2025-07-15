منذ فجر الاثنين.. 88 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

استشهد 88 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر يوم الإثنين.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد 33 فلسطينيا، كان من بينهم 13 شهيدا ما بين قصف وانتشال من مناطق متفرقة بخان يونس و6 شهداء في قصف خيمة لنازحين في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، و17 مصابًا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة الأرض الطيبة غربي مدينة خان يونس و4 شهداء بينهم طفلتين ومصابون في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مخيم خان يونس، وفقا للغد.

واستشهد 3 فلسسطينيين متأثرين بإصابتهم في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس وشهيدان بالقرب من مراكز المساعدات الأميركية شمال غرب رفح.

وفي وسط قطاع غزة استشهد 14 فلسطينيا، من بينهم 5 شهداء وجرحى في قصف محلًا تجاريًا في محيط "برج همام" داخل مخيم البريج و5 شهداء متأثرين بجراحهم جرّاء استهدافات إسرائيلية سابقة في النصيرات والزوايدة.

كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في دير البلح وشهيد جراء قصف مجموعة من المواطنين شرقي مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة استشهد 32 فلسطينيا من بينهم 12 شهيداً ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة عزام في تل الهوا جنوب شارع 8 جنوب غربي المدينة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأكثر من 30 إصابة في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بالقرب من مسجد فلسطين بحي الرمال غربي المدينة، و4 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعتين من المواطنين في حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية محيط جامعة القدس المفتوحة غرب المدينة و3 شهداء في قصف إسرائيلي خلف الكلية التطبيقية بحي تل الهوى، وفقا للغد.

واستشهد فلسطينيين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي سابق، واستشهد فلسطيني جراء استهدافه قرب الشيخ بشير على صلاح الدين شرق حي الشجاعية شرقي المدينة وشهيد جراء استهداف طائرة استطلاع سطح منزلهم في حي الصبرة جنوب غرب المدينة.

وفي شمال قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين، من بينهم 5 شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي وشهيدان في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في جباليا وشهيدان جرى انتشالهما من جباليا البلد.