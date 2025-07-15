وكالات



ألغت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم حكم محكمة الجنايات الذي كان يقضي بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، بدلاً من ذلك، قررت المحكمة الامتناع عن معاقبتها مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي (حوالي 3.2 ألف دولار أمريكي).



كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الإعلامية فجر السعيد تهمًا تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية، نشر أخبار مختلقة، والدعوة للتطبيع مع إسرائيل، وهي التهم التي اعتبرتها السلطات تهديدًا لمصالح البلاد.



وفيما يتعلق بقضية أخرى، حصلت السعيد على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات في قضية الإساءة إلى العراق، وهي القضية التي كان قد تم رفعها ضدها في وقت سابق.



وفي سياق متصل، أعلنت السفارة العراقية في الكويت عن سحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد الإعلامية فجر السعيد بعد الاعتذار الرسمي الذي قدمته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأكدت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن العراق يواصل العمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تعزيز الحوار والاحترام المتبادل.