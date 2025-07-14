نتنياهو تعليقا على مقتل الجنود: هذا مساء صعب

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على مقتل الجنود الثلاثة اليوم "هذا مساء صعب والشعب الإسرائيلي بأكمله ينعى المقاتلين من لواء المدرعات".

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر عسكري قوله، إن الجنود الثلاثة من اللواء 401 قتلوا داخل دبابتهم في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الجيش غير قادر حاليا على تحديد السبب المؤكد لانفجار الدبابة ومقتل الجنود.

وتابع: "يتم حاليا فحص جميع الاحتمالات بما في ذلك تعرض الدبابة لقذيفة أو خلل تشغيلي داخلي".