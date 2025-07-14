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موريتانيا تحذر مواطنيها من الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا

10:51 م الإثنين 14 يوليه 2025

وزارة الخارجية الموريتانية

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نواكشوط - (د ب أ)

دعت وزارة الخارجية الموريتانية المواطنين الموريتانيين إلى عدم الهجرة بطريقة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والكف عن دخول أمريكا بدون تأشيرات قانونية أو دخول أراضيها قبل الحصول على تأشيرة.

ودعت في بيان وزعته اليوم الاثنين في نواكشوط كذلك الموريتانيين إلى عدم البقاء على الأراضي الأمريكية بعد انتهاء الفترة الممنوحة لهم في التأشيرات، وإذا كانوا يعتزمون الهجرة فلتكن وفق القوانين الأمريكية المنظمة للهجرة.

وقالت إن السلطات الموريتانية لن تسمح لمواطنيها بالهجرة بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام قليلة على اللقاء الذي جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في واشنطن بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت موريتانيا قد استقبلت في وقت سابق دفعات من مواطنيها المبعدين من الولايات المتحدة بسبب وجودهم أو دخولهم أراضيها بطريقة غير قانونية غير المكسيك وبدون تأشيرات في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن المهاجرين الموريتانيين في الولايات المتحدة بلغ أكثر من خمسين ألف شخص.

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وزارة الخارجية الموريتانية موريتانيا تحذر مواطنيها من الهجرة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا موريتانيا
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