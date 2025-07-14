ترامب عن محادثاته مع بوتين: "يجب أن يكون هناك فعل لا مجرد كلام"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا "دائمًا ما تكون ودية"، لكنها لا تؤدي إلى نتائج حقيقية، مشيرًا إلى أن الهجمات الروسية تتجدد بعد كل اتصال بينهما.

وأوضح ترامب، في تصريحات له خلال لقائه الأمين العام لحلف الأطلسي (الناتو)، أنه كان يتحدث مع بوتين بشكل متكرر بشأن صفقة سلام، ويغلق المكالمة قائلاً: "كانت هذه مكالمة لطيفة"، لكنه يفاجأ بعدها بإطلاق صواريخ على كييف أو مدن أوكرانية أخرى.

وأضاف: "بعد أن يحدث ذلك ثلاث أو أربع مرات، تدرك أن الحديث لا يعني شيئًا"، مشيرًا إلى أن كان يخبر زوجته ميلانيا ترامب بشأن المحادثة، وكانت ترد بقولها: "حقًا؟ لقد تعرضت مدينة أخرى للهجوم للتو".

وعن وصفه لبوتين، قال ترامب: "لا أريد أن أقول إنه قاتل، لكنه رجل قاسٍ، وقد ثبت ذلك على مر السنين، لقد خدع الكثيرين: بوش، كلينتون، أوباما، وبايدن، لكنه لم يخدعني".

واختتم ترامب بالقول: "ما أقوله هو أن الحديث، في مرحلة ما، لا يكفي، يجب أن يكون هناك فعل، ويجب أن تكون هناك نتائج، وأتمنى أن يقوم بذلك".