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نتنياهو: لن أقبل بصفقة سيئة تنتهي بانسحابنا من غزة

08:28 م الإثنين 14 يوليو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

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وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يتجاهل التحذيرات بشأن وجود تهديدات وشيكة من حماس قبل 7 أكتوبر 2023.

وذكر نتنياهو، أنه عمل ضد توصيات الكثير من المسؤولين بشأن إمكانية تخلي الجيش عن مواقع له في غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لن يقبل بصفقة "سيئة" بشأن غزة تفضي إلى الانسحاب من القطاع والسماح بإعادة تسليح حماس، وفق قوله.

وشدد نتنياهو، على أنه يعتزم استكمال الضغط العسكري والدبلوماسي على حماس للإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

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