ترامب: نبلي بلاءً حسنًا بشأن غزة رغم عدم حل الأزمة هناك

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يحل الأزمة في قطاع غزة لكن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد يصل إلى اتفاق في القريب العاجل.

وأضاف ترامب، خلال اجتماعه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في البيت الأبيض اليوم الاثنين، "نبلي بلاءً حسنًا بشأن غزة وأعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قريبًا".

وصباح اليوم، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "خلال الأسبوع المقبل".

وعند سؤاله عن الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، قال ترامب للصحفيين: "نأمل أن نصل إلى حل لهذه المسألة خلال الأسبوع المقبل".

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، كرر ترامب تحديد جداول زمنية للتوصل إلى اتفاق، من دون تحقيق تقدم ملموس.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يشمل إطلاق سراح الأسرى في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع، إضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.